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ЭСК: судья Чистяков ошибочно не назначил пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Ахматом»

ЭСК: судья Чистяков ошибочно не назначил пенальти в ворота «Зенита» в матче с «Ахматом»
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Экспертно-судейская комиссия РФС (ЭСК) признала ошибочным решение главного арбитра матча 15-го тура РПЛ между «Ахматом» и «Зенитом» (1:2) Артёма Чистякова не назначать пенальти в ворота сине-бело-голубых.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Адамов – 2'     1:1 Мантуан – 9'     1:2 Кассьерра – 21'    
Удаления: Камилов – 90+5' / нет

«Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с правой рукой игрока обороняющейся команды «Зенит» №30 Матео Кассьерры в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, является наказуемым, так как рука игрока обороны была отставлена от тела, неестественно увеличивая его площадь. По этой причине комиссия единогласно считает, что VAR должен был вмешаться и пригласить судью к монитору для собственной оценки игровой ситуации, а судье следовало назначить пенальти после просмотра монитора в данном игровом эпизоде», — говорится в заявлении комиссии.

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