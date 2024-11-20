ЭСК оценила судейские решения Казарцева в матче «Спартак» — «Ростов» в Кубке России

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) при президенте Российского футбольного союза (РФС) поддержала решения арбитра Василия Казарцева в первом матче 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России «Спартак» — «Ростов» (0:1). Встреча прошла на стадионе «Лукойл Арена» в Москве.

Решения комиссии:

1. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Спартак» на 30-й минуте матча.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что комиссия не обнаружила факта очевидного нарушения правил со стороны игрока обороняющейся команды «Спартак» №68 Литвинова в единоборстве за мяч с атакующим игроком команды «Ростов» №27 Комличенко в собственной штрафной площади, так как оба игрока имели одинаковые шансы сыграть в мяч, манера вступления защитника в единоборство не была безрассудной, нападающий коснулся мяча, после чего, мяч отскочил от газона и защитник очевидно заблокировал удар с последующим контролем мяча, а слабый контакт в воздухе носком голеностопа защитника с боковой поверхностью стопы нападающего, по мнению всех членов комиссии, не является очевидно наказуемым. По этим причинам комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру и решение VAR не вмешиваться ввиду отсутствия очевидных оснований считать это решение очевидно ошибочным в данном игровом эпизоде.

2. Судья правильно не назначил пенальти в ворота команды «Спартак» на 49-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению всех членов комиссии, действия игроке обороняющейся команды «Спартак» №68 Литвинова в единоборстве за позицию в собственной штрафной площади с атакующим игроком команды «Ростов» №27 Комличенко не являются очевидно наказуемыми, так как оба игрока использовали руки, борясь за лучшую позицию, данное единоборство не повлияло на возможность нападающего «Ростова» играть в мяч, так как мяч находился в другой части штрафной площади и не двигался в зону единоборства этих игроков, со стороны защитника не было очевидного проявления неуважения к игре. По этим причинам комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде и решение VAR не вмешиваться ввиду отсутствия оснований считать это решение очевидно ошибочным», — говорится в заявлении комиссии.