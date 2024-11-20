Агент Депелян оценил вероятность проведения товарищеского матча Россия — Армения

Известный агент Ншан Депелян поделился своим мнением относительно идеи провести товарищеский матч между сборными России и Армении.

«Товарищеский матч сборной Армении и России был бы интересен. Россия всё-таки интересная команда. Всегда так считал, я россиянин, хоть и армянского происхождения. Лично был на встрече между этими сборными, когда Россия победила 2:0 в Краснодаре и в Армении сыграли вничью 0:0. Это было бы очень интересно. Надеялся, что, может быть, в марте возможно, но Армения сейчас заняла второе место в группе Лиге наций и попала в стыки. Мартовский период занят.

На мой взгляд, было небольшое препятствие — украинский тренер, может быть, они бы не могли играть. Сейчас он уволился. Можно сказать, что сейчас и тренера нет. Два матча возглавлял команду технический директор федерации. В зимний период будут искать нового тренера, от этого ещё зависит. 13 декабря будет жеребьёвка отборочного турнира на чемпионат мира. Получается, весь год будут эти игры. Если будет какое-то окно, было бы супер провести матч. Насколько федерация Армении готова, не могу сказать. Я знаком с ними, но по таким вопросам не общался», — сказал Депелян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.