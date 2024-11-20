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ЭСК: судья Карасёв правильно отменил гол «Краснодара» в матче с «Рубином»

ЭСК: судья Карасёв правильно отменил гол «Краснодара» в матче с «Рубином»
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Экспертно-судейская комиссия РФС (ЭСК) признала верным решение главного арбитра матча 15-го тура РПЛ между «Рубином» и «Краснодаром» (1:1) Сергея Карасёва отменить взятие ворот казанской команды.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 19:45 МСК
Рубин
Казань
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Чумич – 18'     1:1 Черников – 53'    

«Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок атакующей команды «Краснодар» №10 Эдуард Сперцян вступил в единоборство за мяч с игроком обороняющейся команды «Рубин» №15 Игором Вуячичем в атакующей фазе команды «Краснодар», предшествующей взятию ворот команды «Рубин», по мнению всех членов комиссии, в опасной манере. По этой причине комиссия единогласно считает, что VAR правильно вмешался и пригласил судью к монитору, а судья правильно отменил взятие ворот и назначил штрафной удар в пользу обороняющейся команды «Рубин», — говорится в заявлении комиссии.

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