ЭСК: судья Карасёв правильно отменил гол «Краснодара» в матче с «Рубином»

Экспертно-судейская комиссия РФС (ЭСК) признала верным решение главного арбитра матча 15-го тура РПЛ между «Рубином» и «Краснодаром» (1:1) Сергея Карасёва отменить взятие ворот казанской команды.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что игрок атакующей команды «Краснодар» №10 Эдуард Сперцян вступил в единоборство за мяч с игроком обороняющейся команды «Рубин» №15 Игором Вуячичем в атакующей фазе команды «Краснодар», предшествующей взятию ворот команды «Рубин», по мнению всех членов комиссии, в опасной манере. По этой причине комиссия единогласно считает, что VAR правильно вмешался и пригласил судью к монитору, а судья правильно отменил взятие ворот и назначил штрафной удар в пользу обороняющейся команды «Рубин», — говорится в заявлении комиссии.