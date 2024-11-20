ЭСК оценила спорный пенальти в концовке матча «Локомотива» и «Факела» в 15-м туре РПЛ

Экспертно-судейская комиссия РФС (ЭСК) признала верным решение главного арбитра матча 15-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Факелом» (2:1) Сергея Цыганка назначить пенальти в ворота воронежской команды в концовке встречи.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды «Факел» №13 Игоря Калинина в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, является наказуемым, так как рука защитника была неестественно отставлена в сторону, увеличивая площадь его тела, игрок сделал движение отставленной рукой в направлении полёта мяча, контакт произошёл в области, которая считается наказуемой частью руки.

По этим причинам комиссия единогласно поддерживает решение VAR вмешаться в ситуацию и решение судьи назначить пенальти после просмотра монитора в данном игровом эпизоде», — говорится в заявлении комиссии.