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ЭСК оценила спорный пенальти в концовке матча «Локомотива» и «Факела» в 15-м туре РПЛ

ЭСК оценила спорный пенальти в концовке матча «Локомотива» и «Факела» в 15-м туре РПЛ
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Экспертно-судейская комиссия РФС (ЭСК) признала верным решение главного арбитра матча 15-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Факелом» (2:1) Сергея Цыганка назначить пенальти в ворота воронежской команды в концовке встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
09 ноября 2024, суббота. 14:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 1
Факел
Воронеж
1:0 Батраков – 29'     1:1 Марков – 84'     2:1 Батраков – 90+2'    

«Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды «Факел» №13 Игоря Калинина в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, является наказуемым, так как рука защитника была неестественно отставлена в сторону, увеличивая площадь его тела, игрок сделал движение отставленной рукой в направлении полёта мяча, контакт произошёл в области, которая считается наказуемой частью руки.

По этим причинам комиссия единогласно поддерживает решение VAR вмешаться в ситуацию и решение судьи назначить пенальти после просмотра монитора в данном игровом эпизоде», — говорится в заявлении комиссии.

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