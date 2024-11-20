Игрок «Атланты Юнайтед» Миранчук: у сборной России были бы хорошие шансы на Евро-2024

Полузащитник американской «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук рассказал, чего могла бы добиться национальная команда России на чемпионате Европы 2024 года в случае допуска к международным соревнованиям.

– На какие результаты мог претендовать нынешний состав сборной России на Евро-2024, если бы не было отстранения?

– У нас хорошая команда, не первый год работаем с Валерием Георгиевичем Карпиным. Все начали прекрасно понимать установки главного тренера, это заметно даже со стороны, когда смотришь матчи сборной России. Видно, что у нас есть идея на поле. У нас были бы хорошие шансы на этом турнире, — приводит слова Миранчука Metaratings.

Чемпионат Европы 2024 года прошёл с 14 июня по 14 июля в Германии. Турнир выиграла национальная команда Испании, одолев в финале сборную Англии (2:1).

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.