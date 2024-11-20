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РФС и «Лужники» открыли раздевалку сборной России

РФС и «Лужники» открыли раздевалку сборной России
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На стадионе «Лужники» открылась раздевалка сборной России по футболу. Решение принято РФС и руководством стадиона.

Фото: Пресс-служба сборной России

«Раздевалка будет использоваться национальной командой во время матчей или тренировок, а в остальное время будет доступна для экскурсий по Большой спортивной арене. Стены раздевалки раскрашены в цвета российского флага, а на одной из них перечислены самые значимые матчи из тех, что провела сборная в «Лужниках».

Со стадионом связано множество ярких моментов в истории сборной СССР и России. Это матчи со сборной Бразилии с легендарным Пеле при 102 тысячах зрителей, встречи футбольного турнира Олимпиады-80, волевая победа над Англией осенью 2007-го, открытие домашнего чемпионата мира – 2018 и победа над Испанией в 1/8 финала российского турнира с легендарной «ногой Акинфеева».

РФС передал в экспозицию арены некоторые артефакты. Среди них – матчевый вымпел той самой встречи 1/8 финала Россия – Испания и капитанская повязка Игоря Акинфеева, в которой он выводил команду на поле в одном из матчей турнира», — говорится в сообщении пресс-службы сборной России.

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