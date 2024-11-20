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Президент Медиалиги Осипов: попробую обсудить увеличение числа команд в Кубке России

Президент Медиалиги Осипов: попробую обсудить увеличение числа команд в Кубке России
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Президент Медиалиги Николай Осипов заявил, что планирует обсудить с Российским футбольным союзом (РФС) большее количество медиакоманд в Фонбет Кубке России.

«Сколько медиакоманд получат уайлд-кард в Кубке России в следующем сезоне? Не обсуждали с РФС. Но в следующем году обязательно попробую обсудить увеличение количества команд в Кубке», — приводит слова Осипова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне три команды из Медиалиги участвовали в Кубке России — «БроукБойз», 2DROTS и «Амкал».

Напомним, «Амкал» в сезоне-2024/2025 достиг самой высокой стадии для медиакоманд в Кубке России — четвёртого раунда Пути регионов.

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