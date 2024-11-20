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Агент Депелян сравнил уровень сборных России и Армении

Агент Депелян сравнил уровень сборных России и Армении
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Известный футбольный агент Ншан Депелян оценил уровень национальных команд России и Армении.

«Сборная России уровнем выше Армении. Сейчас у Армении не лучшие времена. Лет 10 назад феерили Мхитарян, Озбилиз, Мовсесян, были суперматчи: выездная победа над Данией 4:0, словаков громили, с Италией в гостях сыграли вничью. Лет 10 назад Армения была сильнее, но новый тренер сможет консолидировать. Если сравнивать сборные, то и по рейтингу ФИФА Россия сильнее даже в изоляции. Был бы очень рад товарищескому матчу, с удовольствием посетил бы его», — сказал Депелян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В последний раз сборные России и Армении встречались в 2014 году в рамках товарищеского матча, тогда победу одержала отечественная национальная команда со счётом 2:0.

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