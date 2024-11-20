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Защитник «Урала» Мамин: обещаю болельщикам, что отдадим все силы, чтобы вернуться в РПЛ

Защитник «Урала» Мамин: обещаю болельщикам, что отдадим все силы, чтобы вернуться в РПЛ
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Защитник «Урала» Артём Мамин заявил, что екатеринбургская команда отдаст все силы, чтобы по итогам текущего сезона вернуться Российскую Премьер-Лигу.

— Можешь пообещать болельщикам, что уже в следующем сезоне «Урал» снова будет в РПЛ?
— Могу пообещать, что мы отдадим все силы и возможности ради этого, — сказал Мамин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 19 сыгранных матчей «Урал» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 33 очка. На первом месте располагается калининградская «Балтика», в активе которой 39 очков после аналогичного количества встреч.

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