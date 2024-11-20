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Игрок «Барселоны» Ламин Ямаль стал послом ЮНИСЕФ

Игрок «Барселоны» Ламин Ямаль стал послом ЮНИСЕФ
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Форвард каталонской «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль стал послом ЮНИСЕФ. Об этом сообщает пресс-служба организации. Таким образом, Ямаль станет послом ЮНИСЕФ на безвозмездной основе.

Примечательно, что в 2007 году сине-гранатовые опубликовали календарь солидарности с фотографиями футболистов первой команды. 50% продаж пошли в ЮНИСЕФ для участия в проектах, которые организация осуществляла в менее развитых странах, чтобы продвигать права детей и предоставлять им лучшие возможности.

Фото доступно в телеграм-канале «Чемпионата».

На одном из снимков нападающий «Интер Майами» и национальной команды Аргентины Лионель Месси купал в ванной пятимесячного ребёнка. Есть версия, что им был Ямаль.

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