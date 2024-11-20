ЭСК: судья Абросимов правильно засчитал гол ЦСКА в матче с «Крыльями Советов»
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Экспертно-судейская комиссия РФС (ЭСК) признала верным решение главного арбитра матча 15-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и ЦСКА (1:2) Ивана Абросимова засчитать взятие ворот самарской команды.
МИР Российская Премьер-лига . 15-й тур
10 ноября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
1 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Дивеев – 45+5' 1:1 Дмитриев – 60' 1:2 Круговой – 84'
«Решение ЭСК мотивировано тем, что, по мнению членов комиссии, игрок атакующей команды ЦСКА №3 Данил Круговой, забивший гол в ворота соперников, не нарушал правила в единоборстве за мяч с игроком обороняющейся команды «Крылья Советов» №11 Романом Ежовым, так как с его стороны не было толчка или задержки соперника. По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру и засчитать взятие ворот команды «Крылья Советов» в данном игровом эпизоде», — говорится в заявлении комиссии.
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