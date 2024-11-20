Защитник «Урала» Артём Мамин: «Спартак» — мой второй дом, никаких обид нет

Бывший игрок московского «Спартака» и защитник екатеринбургского «Урала» Артём Мамин прокомментировал своё отношение к бывшему клубу.

«Спартак» дал мне футбольное образование. Я многому там научился в футбольном и жизненном плане. Можно сказать, что «Спартак» — мой второй дом. Каких-то обид на клуб нет, потому что понимаю: это футбольная жизнь. У каждого своя судьба. Если бы была возможность вернуться в «Спартак», со спокойной душой сделал бы это», — сказал Мамин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В текущем сезоне Артём провёл за клуб девять матчей во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями.