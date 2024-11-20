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Игроки сборной России получат по 220 тыс. рублей за матчи с Брунеем и Сирией — источник

Игроки сборной России получат по 220 тыс. рублей за матчи с Брунеем и Сирией — источник
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Футболисты сборной России, принявшие участие в ноябрьском учебно-тренировочном сборе, получат по 220 тыс. рублей. Об этом сообщает телеграм-канал «Мутко против». В рамках этого сбора Россия обыграла Бруней (11:0) и Сирию (4:0).

По информации источника, до проведения специальной военной операции футболистам платили € 3000 тыс. Затем было принято решение отойти от указанного порядка. Сообщается, что на данный момент сумма составляет 220 тыс. рублей за сбор.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Так, мужская сборная России пропустила чемпионат мира в Катаре и чемпионат Европы в Германии, который прошёл минувшим летом.

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