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В «Реале Сосьедад» высказались о возвращении на поле Арсена Захаряна после травмы

В «Реале Сосьедад» высказались о возвращении на поле Арсена Захаряна после травмы
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Главный тренер «Реала Сосьедад» Иманол Альгуасиль высказался по поводу возвращения на поле российского полузащитника Арсена Захаряна, который перенёс травму лодыжки. Завтра, 21 ноября, бело-голубые сыграют с «Хове Эспаньолом» в рамках первого раунда Кубка Испании.

Кубок Испании . 1-й раунд
21 ноября 2024, четверг. 23:00 МСК
Хове Эспаньол
Сан-Висенте-дель-Распеч
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Он страдает от небольшой перегрузки. Это займёт не много времени, но он не готов к завтрашнему дню», — сказал Альгуасиль на предматчевой пресс-конференции.

Напомним, в августе Арсен Захарян перенёс операцию после травмы сухожилия правой лодыжки и пропустил старт сезона-2024/2025. В октябре он вернулся к тренировкам. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 18 млн.

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