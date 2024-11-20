В «Реале Сосьедад» высказались о возвращении на поле Арсена Захаряна после травмы

Главный тренер «Реала Сосьедад» Иманол Альгуасиль высказался по поводу возвращения на поле российского полузащитника Арсена Захаряна, который перенёс травму лодыжки. Завтра, 21 ноября, бело-голубые сыграют с «Хове Эспаньолом» в рамках первого раунда Кубка Испании.
«Он страдает от небольшой перегрузки. Это займёт не много времени, но он не готов к завтрашнему дню», — сказал Альгуасиль на предматчевой пресс-конференции.
Напомним, в августе Арсен Захарян перенёс операцию после травмы сухожилия правой лодыжки и пропустил старт сезона-2024/2025. В октябре он вернулся к тренировкам. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 21-летнего футболиста составляет € 18 млн.