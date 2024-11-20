Экс-игрок «Оренбурга» Мамин: для Лички футбол — зрелище для болельщиков

Бывший игрок «Оренбурга» и защитник екатеринбургского «Урала» Артём Мамин прокомментировал работу с Марцелом Личкой и его переход в московское «Динамо».

«Марцел уже в «Оренбурге» ставил атакующий футбол? Да. Как только он приехал, по нему было видно, что у него европейский склад ума и мышление. Его команда должна играть в атакующий футбол и не бояться быть с мячом. Нельзя сказать, что у него была философия «мы забьём, сколько захотим, а вы — сколько сможете», но акцент делался на атаку. Для него футбол — зрелище для болельщиков. Ему не нравится, чтобы команда оборонялась весь матч почти без моментов. При Личке и я прибавил в атакующем компоненте. У каждого тренера перенял что-то своё.

Переход Лички в «Динамо» — вознаграждение для него? Его «Оренбург» потом провёл хороший сезон в РПЛ. Поэтому можно сказать, что да, ведь Личка заявил о себе», — сказал Мамин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.