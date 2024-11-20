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Голкипер сборной Сирии выделил двух российских игроков после товарищеского матча

Голкипер сборной Сирии Максим Сарраф выделил российского защитника Максима Осипенко и нападающего Сергея Пиняева после очного товарищеского матча. Россия победила Сирию со счётом 4:0.

«Кто запомнился из сборной России? Сергей Пиняев играл хорошо, Осипенко неплохо подключался в атаку. Сложно кого-то одного отметить, все сыграли хорошо, на высоком уровне», — приводит слова Саррафа «Советский спорт».

В ноябре сборная России успела провести ещё один товарищеский матч. 15 ноября была крупно обыграна команда Брунея. Россияне одержали рекордную в своей истории победу со счётом 11:0.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Таким образом, национальная команда России играет только товарищеские встречи.