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Голкипер сборной Сирии выделил двух российских игроков после товарищеского матча

Голкипер сборной Сирии выделил двух российских игроков после товарищеского матча
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Голкипер сборной Сирии Максим Сарраф выделил российского защитника Максима Осипенко и нападающего Сергея Пиняева после очного товарищеского матча. Россия победила Сирию со счётом 4:0.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
19 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сирия
1:0 Осипенко – 33'     2:0 Самошников – 53'     3:0 Миранчук – 66'     4:0 Осипенко – 81'    

«Кто запомнился из сборной России? Сергей Пиняев играл хорошо, Осипенко неплохо подключался в атаку. Сложно кого-то одного отметить, все сыграли хорошо, на высоком уровне», — приводит слова Саррафа «Советский спорт».

В ноябре сборная России успела провести ещё один товарищеский матч. 15 ноября была крупно обыграна команда Брунея. Россияне одержали рекордную в своей истории победу со счётом 11:0.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Таким образом, национальная команда России играет только товарищеские встречи.

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