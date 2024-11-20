Экс-игрок «Спартака» Мамин: Максименко — нормальный парень, весёлый и добрый

Защитник «Урала» и воспитанник «Спартака» Артём Мамин рассказал о своём пребывании в молодёжной команде красно-белых.

«С нашего года из «Спартака» мало кто заиграл на высоком уровне. Буквально несколько человек, которых можно сосчитать по пальцам одной руки. В академии и молодёжке «Спартака» я был вместе с Максименко, жили в одной команде. Саня — нормальный парень, весёлый и добрый. Ещё был Литвинов. Они уже тогда выделялись среди ровесников», — сказал Мамин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Мамин в этом сезоне провёл 12 матчей за клуб во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.