Артём Мамин: воспитанники «Спартака» проскакивали Вторую лигу и в ФНЛ обрастали мясом

Защитник екатеринбургского «Урала» и воспитанник московского «Спартака» Артём Мамин высказался об академии красно-белых.

«Молодёжка, «Спартак-2» и основная команда занимались в Тарасовке. В любой момент тебя могли перекинуть с тренировки молодёжной команды к основе, если там не хватало футболистов. Такое происходило постоянно. На летних сборах также брали несколько человек. Но сначала нужно заиграть в «Спартаке-2», чтобы на тебя обратили внимание в первой команде. Существует вертикаль.

Это правильная система. Ребята должны прогрессировать, расти и показывать, что достойны представлять первую команду. На тот момент «Спартак-2» играл в Первой лиге, и ребята из молодёжки проскочили Вторую лигу. Уже в ФНЛ обрастали мясом», — сказал Мамин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.