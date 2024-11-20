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Артём Мамин: воспитанники «Спартака» проскакивали Вторую лигу и в ФНЛ обрастали мясом

Артём Мамин: воспитанники «Спартака» проскакивали Вторую лигу и в ФНЛ обрастали мясом
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Защитник екатеринбургского «Урала» и воспитанник московского «Спартака» Артём Мамин высказался об академии красно-белых.

«Молодёжка, «Спартак-2» и основная команда занимались в Тарасовке. В любой момент тебя могли перекинуть с тренировки молодёжной команды к основе, если там не хватало футболистов. Такое происходило постоянно. На летних сборах также брали несколько человек. Но сначала нужно заиграть в «Спартаке-2», чтобы на тебя обратили внимание в первой команде. Существует вертикаль.

Это правильная система. Ребята должны прогрессировать, расти и показывать, что достойны представлять первую команду. На тот момент «Спартак-2» играл в Первой лиге, и ребята из молодёжки проскочили Вторую лигу. Уже в ФНЛ обрастали мясом», — сказал Мамин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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