Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сёмин: Алексей Миранчук достоин капитанской повязки сборной России

Сёмин: Алексей Миранчук достоин капитанской повязки сборной России
Аудио-версия:
Комментарии

Экс главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о полузащитнике американской «Атланты Юнайтед» Алексее Миранчуке. Ранее игрок вышел с капитанской повязкой на матч национальной команды России со сборной Сирии (4:0).

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
19 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сирия
1:0 Осипенко – 33'     2:0 Самошников – 53'     3:0 Миранчук – 66'     4:0 Осипенко – 81'    

«Миранчук достоин капитанской повязки сборной России. Алексей — один из самых опытных и заслуженных игроков в нынешней команде. И у него есть лидерские качества», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Алексей Миранчук второй раз вышел на поле в статусе капитана отечественной национальной команды. Всего на счету 29-летнего игрока 45 матчей и семь голов в составе сборной.

На ноябрьском сборе на международные товарищеские матчи национальная команда России провела две встречи. 15 ноября — с Брунеем (11:0) в Краснодаре и 19 ноября — со сборной Сирии (4:0) в Волгограде.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

Материалы по теме
«Почём нынче любовь к Родине?» Губерниев — о выплатах футболистам за вызов в сборную
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android