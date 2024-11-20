Сёмин: Алексей Миранчук достоин капитанской повязки сборной России

Экс главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о полузащитнике американской «Атланты Юнайтед» Алексее Миранчуке. Ранее игрок вышел с капитанской повязкой на матч национальной команды России со сборной Сирии (4:0).

«Миранчук достоин капитанской повязки сборной России. Алексей — один из самых опытных и заслуженных игроков в нынешней команде. И у него есть лидерские качества», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

Алексей Миранчук второй раз вышел на поле в статусе капитана отечественной национальной команды. Всего на счету 29-летнего игрока 45 матчей и семь голов в составе сборной.

На ноябрьском сборе на международные товарищеские матчи национальная команда России провела две встречи. 15 ноября — с Брунеем (11:0) в Краснодаре и 19 ноября — со сборной Сирии (4:0) в Волгограде.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.