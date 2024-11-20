Станислав Черчесов: не захотел меня Томаш Амарал, значит, не захотел. А надо было?

Главный тренер национальной команды Казахстана Станислав Черчесов прокомментировал уход спортивного директора московского «Спартака» Томаша Амарала.

«Я его не знаю, никогда с ним не разговаривал, оценивать его работу не могу. Раз принято решение о том или ином тренере, нужно дать какое-то время поработать. И я сам в такой ситуации выступил бы за то, чтобы принятые решения получали время на оценку. В том числе это касается и самого Амарала. А относиться к Амаралу по принципу, что он плохой или хороший, в связи с тем, общается он со мной или нет – не моё. Не захотел Черчесова, значит, не захотел. А надо было?» — приводит слова Черчесова «Спорт день за днём».

Напомним, весной текущего года Амарал заявил, что Черчесова нет в его списке кандидатов на пост главного тренера красно-белых. Летом «Спартак» возглавил сербский специалист Деян Станкович.

Под руководством Черчесова национальная команда Казахстана потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью.