Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Станислав Черчесов: не захотел меня Томаш Амарал, значит, не захотел. А надо было?

Станислав Черчесов: не захотел меня Томаш Амарал, значит, не захотел. А надо было?
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер национальной команды Казахстана Станислав Черчесов прокомментировал уход спортивного директора московского «Спартака» Томаша Амарала.

«Я его не знаю, никогда с ним не разговаривал, оценивать его работу не могу. Раз принято решение о том или ином тренере, нужно дать какое-то время поработать. И я сам в такой ситуации выступил бы за то, чтобы принятые решения получали время на оценку. В том числе это касается и самого Амарала. А относиться к Амаралу по принципу, что он плохой или хороший, в связи с тем, общается он со мной или нет – не моё. Не захотел Черчесова, значит, не захотел. А надо было?» — приводит слова Черчесова «Спорт день за днём».

Напомним, весной текущего года Амарал заявил, что Черчесова нет в его списке кандидатов на пост главного тренера красно-белых. Летом «Спартак» возглавил сербский специалист Деян Станкович.

Под руководством Черчесова национальная команда Казахстана потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью.

Материалы по теме
Тренер «Ахмата» Ташуев отреагировал на информацию о приходе Черчесова в клуб
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android