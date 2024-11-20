Станислав Черчесов высказался об игре «Локомотива» в первом круге текущего сезона РПЛ

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов оценил игру «Локомотива» в первом круге текущего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Пока отмечу то, что у них играет всего два иностранца, остальные — россияне. Так ли это принципиально? Главное, что у них получается, команда готова, остальное не так важно. Есть Галактионов, которого я прекрасно знаю по молодёжке, есть, судя по всему, нормальная обстановка внутри, есть хорошие футболисты.

Я хожу при возможности на каждую домашнюю игру «Локо», вижу, что у них получается, но нужно понимать, что путь к первому месту длинный», — приводит слова Черчесова «Спорт день за днём».

«Локомотив» занимает третье место по итогам 15 туров РПЛ. Команда Михаила Галактионова набрала 34 очка. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 37 очков после аналогичного количества матчей. В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет с московским «Спартаком». Встреча состоится в субботу, 23 ноября, в 19:00 мск.