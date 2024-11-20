Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Станислав Черчесов высказался об игре «Локомотива» в первом круге текущего сезона РПЛ

Станислав Черчесов высказался об игре «Локомотива» в первом круге текущего сезона РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов оценил игру «Локомотива» в первом круге текущего сезона Российской Премьер-Лиги.

«Пока отмечу то, что у них играет всего два иностранца, остальные — россияне. Так ли это принципиально? Главное, что у них получается, команда готова, остальное не так важно. Есть Галактионов, которого я прекрасно знаю по молодёжке, есть, судя по всему, нормальная обстановка внутри, есть хорошие футболисты.

Я хожу при возможности на каждую домашнюю игру «Локо», вижу, что у них получается, но нужно понимать, что путь к первому месту длинный», — приводит слова Черчесова «Спорт день за днём».

«Локомотив» занимает третье место по итогам 15 туров РПЛ. Команда Михаила Галактионова набрала 34 очка. На первом месте располагается «Краснодар», у которого 37 очков после аналогичного количества матчей. В следующем туре «Локомотив» на выезде сыграет с московским «Спартаком». Встреча состоится в субботу, 23 ноября, в 19:00 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Станислав Черчесов высказался о результатах «Зенита» в первом круге РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android