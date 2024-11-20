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«Челси» и «Ливерпуль» заинтересованы в Шерки — L’Equipe

«Челси» и «Ливерпуль» заинтересованы в Шерки — L’Equipe
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Английские футбольные клубы «Челси» и «Ливерпуль» заинтересованы в покупке полузащитника «Лиона» Райана Шерки. Об этом сообщили L’Equipe.

Французский «Лион» испытывает серьёзные финансовые трудности и даже может быть понижен в классе. Одним из вариантов решения проблемы является массовая распродажа игроков в зимнее трансферное окно. Клубу необходимо заработать £ 84 млн. В связи с этим оба английских клуба активизировались, для того чтобы подписать талантливого полузащитника. Стоит отметить, что французский клуб готов отпустить игрока за £ 25 млн.

В текущем сезоне Шерки провёл за клуб во всех турнирах 11 матчей, в которых забил два мяча и отдал три голевые передачи.

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