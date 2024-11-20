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«Рубин» после инцидента со Смоловым объявил о розыгрыше часов на матче с «Акроном»

«Рубин» после инцидента со Смоловым объявил о розыгрыше часов на матче с «Акроном»
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Пресс‑служба казанского «Рубина» объявила о проведении розыгрыша часов среди владельцев сезонных абонементов на матче 16‑го тура Российской Премьер‑Лиги с тольяттинским «Акроном». Встреча состоится 22 ноября, начало — в 19:00 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
22 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Акрон
Тольятти
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«22 ноября в Казани пройдёт розыгрыш часов. Если у вас есть желание выиграть их, приходите на матч «Рубин» — «Акрон». Без вознаграждения. Полная анонимность не гарантирована», — говорится в сообщении «Рубина».

Ранее в СМИ появилась информация, что у форварда «Краснодара» Фёдора Смолова после матча 15‑го тура РПЛ с «Рубином» пропали часы. Позднее в пресс‑службе стадиона «Ак Барс Арена» сообщили, что по инциденту ведутся следственные действия. На прошлой неделе Смолов пообещал вознаграждение за информацию о пропавших часах.

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