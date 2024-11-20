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Георгий Черданцев стал обладателем премии «Спортивный Парнас» как лучший журналист года

Георгий Черданцев стал обладателем премии «Спортивный Парнас» как лучший журналист года
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Спортивный комментатор и ведущий Георгий Черданцев стал лауреатом Национальной спортивной премии в номинации «Спортивный Парнас: журналист года».

Церемония вручения проходит в эти минуты, в здании министерства спорта Российской Федерации. Премия победителю составляет 1 млн рублей. На награду также претендовали Евгений Слюсаренко и Станислав Редикульцев.

Ранее Георгий Черданцев получал премию ТЭФИ в номинации «Ведущий спортивной программы/спортивный комментатор». Награду он получил за репортаж о чемпионате мира 2022 года в Катаре, а именно о финале турнира Аргентина — Франция — (3:3, 4:2 пен.).

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