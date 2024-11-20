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«Они называли меня предателем». Гётце — о переходе из «Боруссии» Д в «Баварию»

«Они называли меня предателем». Гётце — о переходе из «Боруссии» Д в «Баварию»
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Игрок франкфуртского «Айнтрахта» Марио Гётце поделился воспоминаниями о переходе из дортмундской «Боруссии» в мюнхенскую «Баварию».

«Когда я был маленьким мальчиком, я играл в футбол, не задумываясь о том, что когда-нибудь это может стать моим занятием. Но я любил эту игру, и это было всё, о чём я думал. Когда мне было 18 лет, я выиграл Бундеслигу с клубом из моего родного города, Дортмунда, все меня любили.

Два года спустя я перешёл в ещё более крупный клуб, мюнхенскую «Баварию», все ненавидели меня. Они называли меня предателем. Но я прожил в Дортмунде всю свою жизнь, и мне просто хотелось нового путешествия, новой обстановки. Тогда футбол был моей жизнью, поэтому, когда что-то случилось с Марио-футболистом, это по-настоящему повлияло на Марио-человека», — приводит слова Гётце The Players' Tribune.

Напомним, Марио Гётце является воспитанником дортмундской «Боруссии», за которую начал стабильно выступать в 2010 году. Спустя три года его переманила мюнхенская «Бавария», однако там он не сумел закрепиться в составе и в 2016 году вернулся в Дортмунд. Летом 2022 года Марио перебрался в «Айнтрахт». Гётце — автор победного мяча сборной Германии в финальном матче чемпионата мира в 2014 году со сборной Аргентины (1:0).

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