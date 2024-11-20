Нападающий сборной Перу обвинил судей в предвзятом отношении к Месси

Нападающий сборной Перу Хосе Паоло Герреро обвинил судей в предвзятом судействе по отношению к капитану сборной Аргентины Лионелю Месси.

«Судейство было на одной стороне, Месси нельзя трогать, потому что за то, что ты просто ударил его, наказывают фолом, а вы, пресса, ничего не говорите и вы это прекрасно знаете», — заявил Герреро на послематчевой пресс-конференции.

Сборные Аргентины и Перу сыграли друг с другом в рамках 12-го тура Отборочного турнира Чемпионата Мира-2026. Команда Месси одержала победу со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес. Сборная Аргентины набрала 25 очков в 12 матчах и на данный момент занимает первое место в таблице. Сборная Перу находится на 10 месте, набрав всего семь очков в 12 матчах.