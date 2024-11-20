Экс-тренер «Рубина» Шаронов: мне очень импонирует развитие «Акрона»

Экс-тренер казанского «Рубина» Роман Шаронов рассказал о своём отношении к частным командам, а также пожелал удачи тольяттинскому «Акрону».

– «Акрон», который ещё вчера играл в Мелбет Первой Лиге, добивается успехов, так как это частный клуб?

– Конечно. Я бы отметил работу академии. Я знаю, что руководство не разделяет работу главной команды и академии, эти два коллектива сотрудничают между собой. Да, «Акрон» иногда проседал по результатам, но в клубе, насколько я понимаю, нет давления изнутри.

В Тольятти трезво оценивают свои возможности и шаг за шагом движутся в своём направлении, исходя из своих возможностей. Летом коллектив грамотно укрепился в связи с выходом в высшую лигу и продолжает поступательно развиваться. Мне очень импонирует развитие «Акрона». Как тренер я хочу, чтоб в РПЛ было больше частных клубов, — приводит слова Шаронова Metaratings.

После 15 сыгранных матчей «Акрон» располагается на девятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков. В следующем туре подопечные Заура Тедеева встретятся с «Рубином». Матч состоится 22 ноября, начало — в 19:00 мск.