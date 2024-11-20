Гётце: я был новой надеждой Германии, следующим Месси, но это тяжёлое бремя

Игрок франкфуртского «Айнтрахта» Марио Гётце рассказал о том, как относился к прозвищу «новый Месси».

«После моего гола в ворота сборной Аргентины я был настолько хорош, что люди говорили, что я стану одним из лучших игроков на планете. Они ожидали, что я стану суперзвездой на ближайшие 10 лет.

Я был новой надеждой Германии, следующим Месси, но это тяжёлое бремя. Чувствовал, что должен доминировать в каждой игре, каждую неделю. Плохих дней не бывает. Выигрывай и сегодня, и завтра. И я так старался, правда старался.

Но у людей бывают плохие дни. Они получают травмы. Они заболевают. Даже когда ты играешь хорошо, тренер может изменить систему, и ты выбываешь. Оглядываясь назад, я понимаю, что был слишком строг к себе», — приводит слова Гётце The Players' Tribune.

Напомним, Марио Гётце является воспитанником дортмундской «Боруссии», за которую начал стабильно выступать в 2010 году. Спустя три года его переманила мюнхенская «Бавария», однако там он не сумел закрепиться в составе и в 2016 году вернулся в Дортмунд. Летом 2022 года Марио перебрался в «Айнтрахт». Гётце — автор победного мяча сборной Германии в финальном матче чемпионата мира в 2014 году со сборной Аргентины (1:0).