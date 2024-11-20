Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сборная Косова оспорит в CAS техническое поражение от Румынии

Сборная Косова оспорит в CAS техническое поражение от Румынии
Аудио-версия:
Комментарии

Национальная команда Косова оспорит в Спортивном арбитражном суде (CAS) техническое поражение от сборной Румынии в матче Лиги наций УЕФА. Встреча прошла на стадионе «Арена Националэ» в Бухаресте (Румыния).

Лига наций УЕФА . Лига С. Группа 2. 5-й тур
15 ноября 2024, пятница. 22:45 МСК
Румыния
Остановлен
0 : 0
Косово

«Для федерации и игроков нашей сборной это решение является подтверждением разумности наших действий против расистских лозунгов и провокационных политических заявлений в отношении Косова. Это решение полностью оправдывает наши действия, и мы гордимся тем, что наша сборная правильно оценила ситуацию, решив покинуть поле в знак протеста против дискриминационного поведения. Это решение подтверждает, что Косово установило новый стандарт защиты достоинства и уважительного отношения в международном футболе.

Несмотря на это, мы не согласны с решением лишить Косово трёх очков в турнирной таблице и засчитать результат 3:0 в пользу Румынии. В связи с этим решением федерация подаст апелляцию в CAS в Лозанне, продолжая защищать права и неприкосновенность нашей национальной команды.

Футбольная федерация Косова уже направила официальный запрос на получение полного текста решения УЕФА, чтобы иметь полный доступ ко всем деталям и юридическим обоснованиям данного решения, и после этого мы будем использовать любую имеющуюся в нашем распоряжении информацию, чтобы оспорить снятие очков.

Это дело – не просто вызов косовскому футболу, но и борьба с расизмом и дискриминацией во всех формах. Наши футболисты показали огромное мужество и образцовое поведение, отказавшись играть в невыносимых условиях, и это решение УЕФА является наглядным доказательством того, что разжиганию ненависти, расизму и провокационным политическим заявлениям нет места в футболе», — говорится в заявлении федерации.

Напомним, игроки Косова покинули поле за несколько минут до конца матча Лиги наций с Румынией при счёте 0:0, поскольку фанаты хозяев скандировали «Сербия, Сербия!» и вывесили сербский флаг.

Материалы по теме
УЕФА присудил сборной Косова техническое поражение в матче с Румынией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android