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Гендиректор «Динамо» Мх Газизов: в контракте Волка нет суммы отступных

Гендиректор «Динамо» Мх Газизов: в контракте Волка нет суммы отступных
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал информацию об интересе ряда клубов к голкиперу Давиду Волку.

«Мы не получали официальных предложений по Волку. Будет процесс — будем рассматривать. Давид своим отношением к работе показывает, что он прогрессирует. На это и тренерский штаб сборной России обратил внимание. Это уже достижение.

Волку надо двигаться дальше, ему ещё многое надо доказать. Он парень талантливый и трудоспособный. Верю, что у него всё получится. Есть ли сумма отступных? Нет», — приводит слова Газизова Metaratings.

Ранее Волк получил дебютный вызов в сборную России на ноябрьский учебно-тренировочный сбор. В рамках сбора Россия провела два контрольных матча, в которых обыграла Бруней (11:0) и Сирию (4:0).

Волк в текущем сезоне сыграл 18 встреч за клуб во всех турнирах, в которых пропустил 16 мячей и шесть раз отыграл «на ноль». Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.

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