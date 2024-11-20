Бруно Гимарайнс: знаю, что Гвардиоле нравится мой футбол

Полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимарайнс прокомментировал слухи о своём переходе в «Манчестер Сити».

«Это [разговоры о трансфере] показывает, что я нахожусь на высоком уровне, но это не более чем слухи. Однажды я разговаривал с Пепом. Я хвалил его работу, он хвалил мою… Знаю, что Гвардиоле нравится мой футбол. Для великих тренеров нормально восхищаться вашим футболом», — приводит слова Гимарайнса Globo Esporte.

По информации СМИ, в «Манчестере Сити» рассматривают полузащитника «Ньюкасла» как потенциальную замену для Родри, который выбыл до конца сезона из-за травмы. Бруно Гимарайнс в текущем сезоне сыграл за «сорок» во всех турнирах 14 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.