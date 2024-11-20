Защитник «Урала» Мамин: спокойно поехал бы играть в Бельгию или Хорватию

Защитник екатеринбургского «Урала» и воспитанник московского «Спартака» Артём Мамин рассказал о своих футбольных целях.

— Хотелось бы поиграть в Европе, даже без разницы где. Просто посмотреть, как там люди живут, работают и тренируются, как устроена их футбольная система. Поехал бы спокойно в условную Бельгию или Хорватию.

— Россиянин Ильюченко зажигает в Корее. Ты бы сорвался в экзотический чемпионат?

— Почему нет? Никогда не говори «никогда». Футбол может завести куда угодно, — сказал Мамин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне Мамин сыграл за клуб 12 матчей во всех турнирах, однако не сумел отметиться результативными действиями. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 400 тыс.