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«Почему «ПСЖ» купил Сафонова?» Во Франции оценили первые матчи Матвея за клуб

«Почему «ПСЖ» купил Сафонова?» Во Франции оценили первые матчи Матвея за клуб
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Французский журналист Артур Перро поделился мнением о российском голкипере «ПСЖ» Матвее Сафонове, который перешёл этим летом в парижский клуб из «Краснодара».

«Честно говоря, мы задаёмся вопросом, почему был куплен Сафонов. В этом нет никакой логики и никакой конкуренции на позицию вратаря. О нём говорили, что он умеет хорошо играть ногами, но это совсем не так. Доннарумма ожидаемо начал сезон основным голкипером. Сафонов хуже», — приводит слова Перро RMC Sport.

В сезоне-2024/2025 Сафонов сыграл за клуб четыре матча во всех турнирах, в которых пропустил два мяча и два раза отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 25-летнего футболиста составляет € 20 млн.

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