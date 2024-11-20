Защитник «Урала» Мамин: если два бокала пива после игры не мешают, почему нет?

Защитник «Урала» Артём Мамин высказался о необходимости пить пиво после матчей.

— Глушенков недавно заявил, что выпивает литр пива после матчей. Это нужно футболистам?

— Не считаю, что нужно. Но у каждого своё видение. Если один-два бокала пива после игры тебе не мешают, то почему нет. Я никого не призывают этого делать, но каждый сам решает, как ему восстанавливаться, — сказал Мамин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 19 сыгранных матчей «Урал» располагается на третьей строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 33 очка. На первом месте находится калининградская «Балтика», в активе которой 39 очков после аналогичного количества встреч.