Стало известно, кого рассматривает «Вест Хэм» на замену Лопетеги

Главный тренер «Вест Хэма» Хулиан Лопетеги находится на грани увольнения из лондонского клуба на фоне плохого выступления команды в английской Премьер-лиге. Руководство «молотобойцев» планирует принять окончательное решение после матча с «Арсеналом» 30 ноября. Об этом сообщает The Guardian.

Руководство клуба уже составило список тренеров, которые потенциально могут сменить Лопетеги у руля «молотобойцев». Основными кандидатами стали бывший тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич, бывший главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн, экс-тренер «Бенфики» Роджер Шмидт и главный тренер «Штутгарта» Себастьян Хёнес.

«Вест Хэм» находится на 14-м месте в английской Премьер-лиге, набрав 12 очков в 11 матчах.