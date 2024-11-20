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Александр Дюков ответил на вопрос, получил ли РФС солидарные выплаты от УЕФА

Александр Дюков ответил на вопрос, получил ли РФС солидарные выплаты от УЕФА
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос, поступили ли в организацию солидарные выплаты от УЕФА.

— Сумма за неучастие российских клубов в еврокубках поступила в РФС?
— Наверное, да, — приводит слова Дюкова «Матч ТВ».

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций опубликовал документы, согласно которым за сезон-2023/2024 РФС полагается выплата в размере € 3,381 млн на поддержку детско‑юношеского футбола как стране, которая не имеет клубов, участвующих в групповых этапах Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. За текущий сезон УЕФА переведёт € 4,224 млн.

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

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