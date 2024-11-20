Мирча Луческу: сборная Косова унизила нас, а их оштрафовали на € 6 тыс., просто смешно!

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу оценил решение УЕФА оштрафовать его команду на € 128 тыс., а также отреагировал на наказание в отношении команды Косова после скандала в очном матче Лиги наций.

«Они должны были вернуться максимум через 15 минут. Они унизили нас, а затем разгромили раздевалку. Это неприемлемо. Я просто не могу с этим смириться. Они были оштрафованы на € 6 тыс., это просто смешно!» — приводит слова Луческу журналист Эмануэль Росу в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, сборная Косова покинула поле в компенсированное ко второму тайму время после того, как болельщики хозяев начали скандировать просербские лозунги. Сначала игра была приостановлена, однако спустя час главный арбитр встречи принял решение о прекращении матча.