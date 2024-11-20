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Вадим Евсеев подробно описал нападение в Астрахани

Вадим Евсеев подробно описал нападение в Астрахани
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Главный тренер «Ленинградца» Вадим Евсеев описал нападение на него и на других сотрудников клуба в Астрахани.

«Мы шли пешком большой группой в гостиницу. Была освещённая улица. Издалека услышали: «Дайте закурить». Сказали, что не курим, и пошли дальше. Видимо, люди были настойчивы, я обернулся и буквально в трёх метрах увидел человека с перевязанными бинтом руками. В одной из кистей я увидел нож.

Попытались успокоить, но люди были агрессивны, и к этому моменту уже подбежал второй человек. Из перцового баллончика второй человек брызнул в глаза, он сразу потерялся, так получилось, что глаза уже не видели.

В этот момент тот, кто был с ножом, начинает его бить, я своего товарища толкнул, и пришлось защищаться одному. У одного нож, у второго — баллончик. Я просто от баллончика защищался рукой. Я ещё видел.

Для меня 18‑е число — второй день рождения», — сказал Евсеев в эфире «Матч ТВ».

18 ноября на Евсеева совершили вооружённое нападение в Астрахани с применением холодного оружия. Помимо Евсеева, пострадали его ассистент Александр Шмарко, который получил ножевое ранение, и заместитель генерального директора клуба.

Нападавшие были задержаны сотрудниками клуба. Их передали полицейским.

Евсеев возглавил «Ленинградец» в сентябре 2024 года. До этого он возглавлял такие клубы, как «Кубань», «Факел», «Шинник», «Уфа», «СКА-Хабаровск».

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