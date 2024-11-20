Сборная Швеции планирует опротестовать техническое поражение сборной Косова

Руководитель Шведской федерации футбола Ким Чельстрём остался недоволен решением УЕФА о присуждении сборной Косова технического поражения и заявил, что рассматривает возможность подачи апелляции. Об этом сообщает Fotbollskanalen.

«После вчерашней чистой победы мы ждали решения УЕФА относительно результата матча между Румынией и Косовом. Было принято решение, которое для нас является негативным. Решение в основном затрагивает вовлечённые команды, но мы изучаем возможность дальнейшего влияния. К сожалению, поведение за пределами поля влияет на спортивный результат, и влияет как на участвующие команды, так и на нас», — приводит слова Чельстрёма Fotbollskanalen.

Сборная Швеции одержала победу в матче 6-го тура Лиги наций с Азербайджаном (6:0) и заняла первое место в своей группе, став лучшей командой в Лиге С, что практически гарантирует путёвку на чемпионат мира – 2026. Однако после решения о присуждении Косову технического поражения сборная Румынии получила три очка и обогнала Швецию, став лучшей командой в Лиге С.