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Сборная Швеции планирует опротестовать техническое поражение сборной Косова

Сборная Швеции планирует опротестовать техническое поражение сборной Косова
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Руководитель Шведской федерации футбола Ким Чельстрём остался недоволен решением УЕФА о присуждении сборной Косова технического поражения и заявил, что рассматривает возможность подачи апелляции. Об этом сообщает Fotbollskanalen.

Лига наций УЕФА . Лига С. Группа 1. 6-й тур
19 ноября 2024, вторник. 22:45 МСК
Швеция
Окончен
6 : 0
Азербайджан
1:0 Кулушевски – 11'     2:0 Дьёкереш – 26'     3:0 Дьёкереш – 37'     4:0 Кулушевски – 57'     5:0 Дьёкереш – 58'     6:0 Дьёкереш – 70'    

«После вчерашней чистой победы мы ждали решения УЕФА относительно результата матча между Румынией и Косовом. Было принято решение, которое для нас является негативным. Решение в основном затрагивает вовлечённые команды, но мы изучаем возможность дальнейшего влияния. К сожалению, поведение за пределами поля влияет на спортивный результат, и влияет как на участвующие команды, так и на нас», — приводит слова Чельстрёма Fotbollskanalen.

Сборная Швеции одержала победу в матче 6-го тура Лиги наций с Азербайджаном (6:0) и заняла первое место в своей группе, став лучшей командой в Лиге С, что практически гарантирует путёвку на чемпионат мира – 2026. Однако после решения о присуждении Косову технического поражения сборная Румынии получила три очка и обогнала Швецию, став лучшей командой в Лиге С.

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