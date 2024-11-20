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«Я не просил ни за одного игрока». Президент РФС Дюков — о невызове Дзюбы в сборную

«Я не просил ни за одного игрока». Президент РФС Дюков — о невызове Дзюбы в сборную
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что не хочет влиять на тренерский штаб национальной команды России в вопросе выбора состава сборной.

— [Артём] Дзюба хотел сыграть за сборную.
— Принимает решение главный тренер, а не президент РФС и прочие руководящие лица. Я не тренер, у меня нет даже лицензии С.

— [Александр] Кержаков и Дзюба сейчас делят лидерство в гонке бомбардиров.
— Спорт — это конкуренция. Побеждает лучший. Решение о выходящих на поле принимает тренер.

— Вы не в состоянии намекнуть Валерию Георгиевичу [Карпину]?
— Это неправильно, я не буду это делать. Я не просил ни за одного игрока, что касается вызова в сборную. Не хочу влиять на определение этого списка, — приводит слова Дюкова «Матч ТВ».

Ранее Дзюба заявил, что готов поехать в сборную, если его вызовут. Главный тренер Карпин в ответ на это сказал, что национальная команда России существует не для того, чтобы ставить рекорды.

Во вторник, 19 ноября, в Волгограде во время первого тайма товарищеского матча с национальной командой Сирии (4:0) болельщики вывесили баннер с призывом вызвать Дзюбу в сборную. Последний раз 36-летний нападающий защищал цвета национальной команды на Евро‑2020, когда сборную тренировал Станислав Черчесов.

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