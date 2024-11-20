Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ламин Ямаль до конца не восстановился от травмы — AS

Ламин Ямаль до конца не восстановился от травмы — AS
Комментарии

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль с большей долей вероятности не сможет помочь своей команде в ближайшем матче 14-го тура испанской Примеры с «Сельтой». Об этом сообщает AS. Игра состоится 23 ноября и пройдёт на стадионе «Абанка Балаидос» в Виго. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 23:00 по московскому времени.

Испания — Примера . 14-й тур
23 ноября 2024, суббота. 23:00 МСК
Сельта
Виго
Не начался
Барселона
Барселона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По информации источника, Ямаля до сих пор беспокоят боли в правой лодыжке. Несмотря на то, что с забинтованной ногой Ямаль чувствует себя лучше, с большей долей вероятности тренерский штаб «Барселоны» примет решение не выпускать Ямаля на поле в предстоящем матче.

В нынешнем сезоне Ямаль провёл за «Барселону» 16 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив шесть голов и восемь результативных передач.

Материалы по теме
Игрок «Барселоны» Ламин Ямаль стал послом ЮНИСЕФ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android