Ламин Ямаль до конца не восстановился от травмы — AS

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль с большей долей вероятности не сможет помочь своей команде в ближайшем матче 14-го тура испанской Примеры с «Сельтой». Об этом сообщает AS. Игра состоится 23 ноября и пройдёт на стадионе «Абанка Балаидос» в Виго. Стартовый свисток главного арбитра встречи раздастся в 23:00 по московскому времени.

По информации источника, Ямаля до сих пор беспокоят боли в правой лодыжке. Несмотря на то, что с забинтованной ногой Ямаль чувствует себя лучше, с большей долей вероятности тренерский штаб «Барселоны» примет решение не выпускать Ямаля на поле в предстоящем матче.

В нынешнем сезоне Ямаль провёл за «Барселону» 16 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив шесть голов и восемь результативных передач.