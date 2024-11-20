Советник Лапорты: смешно, что кто-то думает, будто арбитры помогали «Барселоне»

Советник президента испанского футбольного клуба «Барселона» Жоана Лапорты Энрик Масип рассказал, что дело Негрейры нанесло ущерб клубу.

«Это нанесло вред, потому что многие акцентировали внимание на этой теме, раздувая ее. Смешно, что кто-то думает, будто арбитры помогали «Барселоне». Никто не смог это доказать», — приводит слова Масипа Marca.

Напомним, что клубу и руководству «Барселоны» были предъявлены обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей Хосе Марии Энрикесу Негрейре, работавшему в Королевской федерации футбола Испании. В конце мая с клуба сняли обвинения, после удовлетворения апелляции «сине-гранатовых».