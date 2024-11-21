Игрок «Барселоны» Роке: Криштиану Роналду — мой кумир

Нападающий «Барселоны» Витор Роке назвал форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду своим кумиром. Ранее Роналду играл за мадридский «Реал».

«Криштиану Роналду — мой кумир. Мне очень нравится Неймар за его магию, но Криштиану — мой кумир», — приводит слова Роке Madrid Universal.

В составе «Барселоны» Роке принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами. Текущий сезон бразилец проводит в аренде в «Бетисе», где уже отметился пятью забитыми мячами в 14 встречах. Действующее трудовое соглашение игрока с каталонским клубом рассчитано до лета 2031 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.