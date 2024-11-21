Семшов — о товарищеских матчах сборной: нам сейчас не до жиру выбирать соперников

Экс-полузащитник московского «Динамо» Игорь Семшов высказался о соперниках национальной команды России на международные товарищеские матчи. Ранее отечественная сборная разгромила команды Брунея (11:0) и Сирии (4:0).

«В Сирии более квалифицированные футболисты, чем в Брунее. Могли забить больше. Нам сейчас не до жиру выбирать соперников. Играем с теми, кто есть, и надо радоваться этому. Фантастическая поддержка и в Краснодаре, и в Волгограде. Игры нужны, но в копилочку тяжело что‑то занести.

Да, можно что‑то тренировать с такими командами, например, позиционную атаку, но игра с Брунеем не для каждого футболиста пошла в копилку. Когда я увидел в подтрибунке голкипера Брунея, он был меньше меня ростом, я подумал: «Он допрыгнет до перекладины или нет», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.