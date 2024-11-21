«Он полностью оправдал надежды». Дрезен — о трансфере Кейна

Генеральный директор мюнхенской «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен высказался о переходе Гарри Кейна в немецкий клуб.

«Стал ли трансфер Гарри Кейна летом 2023 года моим самым ярким моментом на посту генерального директора? Этот трансфер [из «Тоттенхэма»] вышел чрезвычайно крепким орешком (смеётся). Нам потребовалось много терпения.

Но это подписание, несомненно, стало важным заявлением о том, что мы всё ещё можем конкурировать с топ-клубами Премьер-лиги за лучших игроков в мире. Привезти капитана английской национальной команды в Мюнхен – необычайное, определённо яркое событие.

И Гарри полностью оправдал надежды и ожидания, которые мы возлагали на него», — приводит слова Дрезена официальный аккаунт клуба в социальной сети X (ранее Twitter).