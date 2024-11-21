Вратарь «Динамо» Москва Кудравец навестил игрока «Амкала» Костюкова в больнице

Голкипер московского «Динамо» Андрей Кудравец навестил нападающего медийного клуба «Амкал» Степана Костюкова в больнице.

— Я хотел бы перед тобой извиниться.

— Я видел, там не специально было, игровой момент. Ты и сам испугался в моменте. 29-го числа у нас будет медийная [награда], как «Золотой мяч». Думаю, может, как Родри приехать? На коляске.

— А Андрей будет коляску везти.

— С удовольствием. Если у нас там игру не поставят, — сказал Кудравец в видео, опубликованном в телеграм-канале «Динамо».

17 ноября «Динамо» дома проиграло «Амкалу» со счётом 2:3 в товарищеском матче. В середине первого тайма Костюков столкнулся с Кудравцом в штрафной площади бело-голубых, вратарь упал на ногу нападающему. Ранее сообщалось, что игрок получил открытый перелом ноги. В понедельник, 18 ноября, «Амкал» сообщил, что Костюков выбыл на срок от семи месяцев до года.