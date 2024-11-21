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Советник Лапорты оценил работу Флика на посту тренера «Барселоны»

Советник Лапорты оценил работу Флика на посту тренера «Барселоны»
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Советник президента испанского футбольного клуба «Барселона» Жоана Лапорты Энрик Масип оценил работу Ханс-Дитера Флика на посту главного тренера каталонского клуба.

«Подписание Ольмо — отличный шаг. Но состав команды остался прежним. Важно похвалить Флика за то, что он делает, не умаляя при этом достижений Хави. Флик нашёл нужные клавиши, у него отличная команда с точки зрения технического оснащения, и клуб помог с трансферами», — приводит слова Масипа Marca.

Флик возглавил «Барселону» этим летом. После 13 туров каталонский клуб занимает первое место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 33 очка.

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