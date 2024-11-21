Окан Бурук рассказал, почему Мауро Икарди не играет за сборную Аргентины

Главный тренер турецкого «Галатасарая» Окан Бурук считает, что Мауро Икарди не играет за сборную Аргентины из-за проблем с женой.

«Если бы не проблемы, которые Икарди пережил с женой, всё сейчас было бы иначе. Возможно, он стал бы нападающим сборной Аргентины. Возможно, он потерял многое в жизни из-за этого. Мауро – очень семейный человек.

Он любит свою семью, своих детей. У него доброе сердце, и он сильно заботится о близких. Он всегда хотел защищать свою семью, и мы всегда старались ему помогать. Семья – это самое важное в жизни.

Футбол никогда не сможет стать важнее семьи, ни одна игра этого не изменит. Если игрок несчастлив, он не сможет показать свой уровень на поле. Я всегда старался его поддерживать.

Посмотрим, сможем ли мы сделать всё возможное, чтобы он как можно быстрее вернулся на прежний уровень», — приводит слова Бурука AS.