Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Окан Бурук рассказал, почему Мауро Икарди не играет за сборную Аргентины

Окан Бурук рассказал, почему Мауро Икарди не играет за сборную Аргентины
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер турецкого «Галатасарая» Окан Бурук считает, что Мауро Икарди не играет за сборную Аргентины из-за проблем с женой.

«Если бы не проблемы, которые Икарди пережил с женой, всё сейчас было бы иначе. Возможно, он стал бы нападающим сборной Аргентины. Возможно, он потерял многое в жизни из-за этого. Мауро – очень семейный человек.

Он любит свою семью, своих детей. У него доброе сердце, и он сильно заботится о близких. Он всегда хотел защищать свою семью, и мы всегда старались ему помогать. Семья – это самое важное в жизни.

Футбол никогда не сможет стать важнее семьи, ни одна игра этого не изменит. Если игрок несчастлив, он не сможет показать свой уровень на поле. Я всегда старался его поддерживать.

Посмотрим, сможем ли мы сделать всё возможное, чтобы он как можно быстрее вернулся на прежний уровень», — приводит слова Бурука AS.

Материалы по теме
Экс-супруга нападающего «Галатасарая» Мауро Икарди обвинила его в насилии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android