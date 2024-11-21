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Обладатель «Золотого мяча» Родри назвал лучшего футболиста в истории

Обладатель «Золотого мяча» Родри назвал лучшего футболиста в истории
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Полузащитник «Манчестер Сити» и обладатель «Золотого мяча» в 2024 году Родри считает нападающего Лионеля Месси лучшим футболистом в истории. Ранее Родри играл в Ла Лиге.

«У меня нет сомнений, Месси. Криштиану удалось сравниться с Месси без врождённого таланта. Но те, кто играли против них, понимают разницу.

Мы не хотели, чтобы Криштиану заходил в штрафную, так как это было смертельно опасно. Но Месси всегда заходил в штрафную и создавал нам больше проблем. Месси получал мяч, а ты говорил: «Опасность».

Когда я начинал играть против него, я пытался отобрать у него мяч, но он всегда уворачивался от меня», — приводит слова Родри Mundo Deportivo.

В этом сезоне Родри провёл три игры, а затем получил травму крестообразной связки колена.

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